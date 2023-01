Nikita tenta di far allontanare Edoardo da Oriana | ma lui le risponde per le rime

Leggi su biccy

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Il rapporto fraha vacillato quando lui l’ha nominata, ma subito dopo – lontano da orecchie indiscrete ovvero quelle di Antonella, ndr le ha confessato di essersene pentito e che se avesse saputo come sarebbe andata a finire, non avrebbe mai fatto il suo nome. Purtroppo quel che è fatto è fatto e la spagnola è finita in nomination. Nella giornata di ieri, approfittando di un momento insieme ad, le ha parlato die di un rapporto simile che ha avuto con l’ex fidanzato. “Il mio ex aveva un migliore amico, ma io non provavo stima nei confronti di questo suo migliore amico. Zero totale. Ma loro si conoscevano fin da piccoli. Io non andavo a genio al suo migliore amico e il suo migliore amico non andava a genio a me. Io di base non mi intrometto, ma è stato uno dei ...