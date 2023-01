Niente censure Ma Beppe Grillo preso a schiaffi dalla grillina Baldino

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) "Accostare Zelensky a Saddam non è corretto, ma", dice la pentastellata Vittoriaospite di Tiziana Panella a Tagadà, su La7, nella puntata del 25 gennaio. La vice capogruppo Cinque stelle si riferisce al post contro il presidente ucraino Volodymyr Zelensky pubblicato sul blog dinel quale si paragona appunto il presidente ucraino a Saddam Hussein. "Io condivido la parte in cui dice che non si arriva alla pace con la guerra", aggiunge. Qui l'intervento di Vittoriaa Tagadà Poco prima, ospite a Start su SkyTg24, Vittoriaaveva avvertito che "dall'inizio della guerra è trascorso un anno e davanti a noi, come avevamo peraltro paventato, abbiamo solo una preoccupante escalation militare". Quindi la deputata ...