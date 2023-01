Nicole Santinelli | chi è la tronista di UeD | età | altezza | peso | che lavoro fa

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) “Da bambina mi chiamavano il maschiaccio di casa”. Si racconta in questo modo, la nuovadi Uomini e Donne. Sarà lei a prendere posto di Federico Dainese sul trono del programma di Maria De Filippi: il ragazzo ha deciso di lasciare il programma nelle settimane scorse dopo 4 mesi di conoscenze che non sono andate a buon fine: “Penso che sia la scelta più giusta che hai fatto. Come hai sottolineato non hai costruito nessun rapporto qui dentro”, ha commentato Gianni Sperti. Ha deciso di presentarsi a Uomini e Donne perché è alla ricerca di un amore da favola come quello dei suoi genitori e nel video di presentazione ha raccontato di non tollerare i bugiardi, i presuntuosi ed i maleducati: “Non ho un prototipo di uomo ma cerco un uomo educato e sul quale posso fare affidamento…sono un’eterna romanticona e sogno ...