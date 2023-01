New York | arrivano le nuove linee guida per le cripto

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) (Adnkronos) – Con le rocambolesche vicende di FTX che lo hanno toccato da vicino, lo Stato di New, come era prevedibile, ha annunciato un giro di vite sulle attività del settore fintech. Lo ha fatto attraverso l’agenzia preposta alla regolamentazione dei mercati finanziari, l’NYSDF, che ha diffuso lecui gli exchange dovranno adeguarsi. Tra i provvedimenti di rilievo, il divieto di fusione tra capitali dei clienti e delle piattaforme, che, soprattutto in occasione dell’affaire FTX, aveva creato delle pericolose interdipendenze. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

A scrivergli un'epica ci pensano le prime cronache mondane, alimentate dal passaggio di bocca in bocca delle mogli dello stato diin vacanza 'esotica' nei ranch da dove poi tornano piene di ...Nel fine settimana ilTimes ha pubblicato un articolo in cui si imputavano gli attacchi al Movimento imperialista russo (Rim) , un'organizzazione politica estremista che gode di un'ala ...

I margini di New York, Antonio Rovaldi al Politecnico di Milano Agenzia askanews

IL VIDEO. I margini di New York, Antonio Rovaldi al Politecnico di Milano il Dolomiti

I margini di New York, Antonio Rovaldi al Politecnico di Milano - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Norse Atlantic Airways apre il volo diretto Roma-New York AGI - Agenzia Italia

Fiumicino, una nuova linea aerea tra Roma e New York. Voli dal 19 giugno Affaritaliani.it

L'erede di un'importante famiglia ebrea tedesca ha fatto causa al Guggenheim Museum di New York per la restituzione di un prezioso dipinto di Pablo Picasso, che a suo dire fu venduto sotto la minaccia ...Sabalenka non ha ancora perso un set in questo 2023, ha vinto il torneo di Adelaide e ora sogna il colpo grosso in Australia.