Netflix | le parole degli amministratori delegati sulle cancellazioni

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Glidi, Greg Peters e Ted Sarandos, hanno parlato delle tantedella piattaforma streaming Si sta facendo sempre più evidente, ormai, la tendenza dia cancellare prematuramente molti suoi show, provocando in non pochi casi vere e proprie ondate di dissenso. Gli ultimi casi sono quelli di 1899 e Uncoupled, ma si possono citare tantissimi casi, da Sense8 a The Midnight Club e via dicendo.che spesso hanno fatto parlare molto, mandando letteralmente su tutte le furie i fan, ansiosi di ricevere chiarimenti riguardo la scelte della piattaforma. A tal proposito, i duedi, Greg Peters e Ted Sarandos, hanno fatto luce, in un’intervista a ...