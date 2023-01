Nessuno meglio di Rocca per rilanciare la Regione La verità di Procaccini

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Nicola, europarlamentare di Fratelli d'Italia e coordinatore della campagna elettorale per le Province del candidato del centrodestra alla presidenza dellaLazio, Francesco. Che atmosfera si respira in vista dell'appuntamento del prossimo 12 e 13 febbraio? «Ogni giorno di più si respira un'atmosfera di grande coinvolgimento. Ci si sta avvicinando ad una data che per noi di Fratelli d'Italia può essere la chiusura di un cerchio, dopo dieci anni di governo del Lazio da parte della sinistra, e dopo la nostra vittoria alle ultime elezioni politiche. È un momento esaltante, quello che stiamo vivendo, le nostre manifestazioni sul territorio diventano sempre più partecipate, e non vediamo l'ora di essere messi alla prova».Con Francesconon potevate scegliere un candidato migliore. «Esatto. Come ...