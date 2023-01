Neonato morto al Pertini durante l’allattamento | la vicenda che ha sconvolto l’Italia

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) L’8 gennaio del 2023, proprio a pochi giorni dall’inizio del nuovo anno,intera si svegliava con una notizia che non poteva lasciare indifferente nessuno. Un bambino, di appena 3 giorni di vita, erala notte, soffocato tra le braccia della madre. La notizia, balzata subito agli onori della cronaca nazionale, haintera. Tutti si sono chiesti come sia potuto succedere, quali sono stati i fatti scatenanti, ma soprattutto se questo tragico epilogo poteva essere evitato. Carlo Mattia, questo il nome deldi appena 3 giorni, èsoffocato., nella notte tra il 7 e l’8 gennaio, sua madre, ricoverata all’ospedale ...

soffocato, l'allarme dato da una neomamma: 'Lo sta schiacciando'. Ma quando l'infermiera arrivò era giàViolenza e percosse A febbraio di tre anni fa, le avrebbe tirato in testa con ......èperché la madre, allattandolo al seno, è crollata per la stanchezza . Era ricoverata in regime di rooming in, il servizio ospedaliero che consente, subito dopo il parto, di tenere il...

Neonato morto al Pertini, l'allarme fu dato da una delle mamme Corriere Roma

Neonato soffocato al Pertini, la madre: «Ho chiesto aiuto, mi hanno detto “no”. E il bimbo è morto» ilmessaggero.it

Neonato morto soffocato a Roma, i dubbi da chiarire: dalla posizione del corpo alla mancata sorveglianza Corriere Roma

Neomamma si addormenta mentre allatta, morto neonato al Pertini di Roma. Il padre: “Era stremata, è stata lasciata sola” Quotidiano Sanità

Neonato morto, Ferragni 'anch'io ho rischiato di addormentarmi' Agenzia ANSA

La tragedia del Pertini di Roma ha sconvolto l’Italia. Serviranno, però, altri due mesi per avere evidenze scientifiche coi risultati dell’autopsia sulle cause del decesso del neonato di tre… Leggi ...L'associazione Mama Chat ha lanciato una petizione online contro la violenza ostetrica dopo il tragico caso del neonato morto a Roma ...