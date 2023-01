Neonata picchiata nell' Agrigentino | allontanati i genitori

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) AGI - Sul corpo ecchimosi e traumi sul pube e alla testa. E dagli esami più approfonditi è emersa anche un'emorragia cerebrale. Ha appena sei mesi la bimba portata dai familiari al pronto soccorso dell'ospedale "Barone Lombardo" di Canicattì dopo un episodio sincopale post vomito che ha rivelato una storia drammatica. I medici hanno deciso di andare più a fondo e di avvertire la polizia di Agrigento. Per iè stata adottata la misura cautelare della sospensione della responsabilitàale delle figlie minori. Si è pronunciato il gip, dopo la richiesta della procura, e isono ora indagati per tentato omicidio, lesioni e maltrattamenti. Nei confronti del padre della bimba è stato applicato anche il divieto di avvicinamento alle figlie, il divieto di dimoraa città di Agrigento e Aragona e ...

Dalle indagini è emerso che laera vittima di una serie di maltrattamenti fisici da parte di entrambi i genitori.Il gip ha disposto la sospensione della responsabilità genitoriale sulle due figlie della coppia Sarebbero stati il papà e la mamma a picchiare e maltrattare unadi sei mesi arrivata all'ospedale Barone Lombardo di Canicattì e trasferita d'urgenza in elicottero al Policlinico di Messina. La piccola era stata portata in ospedale perché aveva perso ...

