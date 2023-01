Nella dl Pnrr procedure sprint per p.a a rinnovabili

Per questo vengono proposte misure urgenti per far funzionare meglio la commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della commissione tecnica- Pniec (il Piano nazionale ...... anche all'ultimo che ho fatto con il ministro Fitto a Roma sul; riguarda ovviamente gli investimenti, ma non solo: un Paese dove un cittadino o un'impresa non sa come si debba agire...

Su Pnrr e banda larga c'è l'incognita manodopera. L'alert di Butti Formiche.net

Pnrr, allarme assunzioni: gli esperti reclutati nella Pa rischiano il posto Affaritaliani.it

PNRR: la centrale unica di committenza può aggiudicare appalti ... Altalex

Il PNRR e il problema della “dispersione scolastica implicita” Micromega

L'allarme di Motus-E, a rischio i fondi del Pnrr per le colonnine di ... HDmotori

Il nuovo Codice degli appalti deve restituire un ruolo alle piccole imprese in questo mercato. E' la richiesta rivolta al Governo e al Parlamento da Cna, per poter realizzare gli obiettivi del Pnrr. ( ...Dal rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali, alla semplificazione dell'affidamento dei contratti pubblici Pnrr, dalle misure per accelerare le verifiche di impatto ambientale a q ...