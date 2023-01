Nel 2018 le indagini condotte dal nucleo investigativo dei carabinieri di Modena nell'ambito dell'Aemilia sulle infiltrazioni della 'in Emilia - Romagna e dei successivi ...L'accusa: associazione per delinquere di tipo ...

Blitz contro la 'Ndrangheta, 8 arresti in Calabria Agenzia ANSA

'Ndrangheta, operazione dei Ros in Calabria: 8 arresti grazie agli sviluppi dell'indagine Rinascita Scott ilmessaggero.it

Ecco come l’Est Europa è diventata la lavatrice del denaro sporco della ‘ndrangheta: gli 11 arresti sono solo… La Stampa

'Ndrangheta, operazione dei Ros in Calabria: 8 arresti grazie agli sviluppi dell'indagine Rinascita Scott ilgazzettino.it

'Ndrangheta:operazione Ros,8 arresti e 3 misure interdittive - Italia-Mondo Alto Adige

The Site uses first-party and technical cookies necessary for its proper functioning. It is not possible to deny the release of these cookies. This site uses profiling cookies, as described in this ba ...Otto persone sono finite in manette questa mattina in Calabria grazie a una maxi-operazione dei carabinieri del Ros. Questi ultimi, con il supporto in fase esecutiva dei militari ...