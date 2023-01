(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Otto persone sono finite in manette questa mattina ina una maxi-dei carabinieri del Ros. Questi ultimi, con il supporto in fase esecutiva dei militari del...

L'si inserisce nell'indagine Rinascita - Scott, eseguita nel dicembre 2019 dal Ros, che aveva consentito di ricostruire gli assetti della 'presenti nel vibonese, individuando ...... ha così documentato la presunta appartenenza alla cosca di 'attiva di Sant'Onofrio (nel ... Nel corso dell'odierna, inoltre, è stato eseguito un sequestro preventivo finalizzato ...

Blitz contro la 'Ndrangheta, 8 arresti in Calabria Agenzia ANSA

Ecco come l’Est Europa è diventata la lavatrice del denaro sporco della ‘ndrangheta: gli 11 arresti sono solo… La Stampa

'Ndrangheta, operazione dei Ros in Calabria: 8 arresti grazie agli sviluppi dell'indagine Rinascita Scott ilmessaggero.it

'Ndrangheta, operazione dei Ros in Calabria: 8 arresti grazie agli sviluppi dell'indagine Rinascita Scott ilgazzettino.it

'Ndrangheta:operazione Ros,8 arresti e 3 misure interdittive - Italia-Mondo Alto Adige

Otto persone sono finite in manette questa mattina in Calabria grazie a una maxi-operazione dei carabinieri del Ros. Questi ultimi, con il supporto in fase esecutiva dei militari ...Beni per circa 13 milioni di euro e conti bancari in Lituania e Romania sono stati confiscati a Reggio Emilia, Modena, Parma, Perugia, Crotone e Cutro (Crotone) a 10 persone, quattro dei quali in ...