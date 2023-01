‘Ndrangheta | la retata dei Ros sui traffici internazionali | 8 arresti e 3 misure interdittive Tra gli indagati anche un avvocato ungherese

Leggi su open.online

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Associazione di stampo mafioso, riciclaggio internazionale, trasferimento fraudolento di valori, truffa internazionale. Sono alcuni dei reati per i quali i carabinieri del Ros (con il supporto in fase esecutiva dei militari del comando provinciale di Vibo Valentia) hanno arrestato questa mattina otto persone in un’operazione coordinata dalla Dda di Catanzaro. Tra di loro ci sarebbeun, colpito da mandato d’arresto europeo: è risultato intestatario del 50% delle quote societarie di una serie di società costituite – secondo l’accusa – allo scopo di agevolare le attività di riciclaggio in favore di una cosca dicon base operativa a Sant’Onofrio, in provincia di Vibo Valentia. Gli arrestati sono già stati tutti condotti in carcere. Nei confronti di altri tre soggetti è stata disposta ...