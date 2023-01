...attualmente in carcere perché già giudicate per essere appartenenti ad una famiglia di '... in Calabria, ma anche di Reggio, Modena , Parma e Perugia , oltre che a conti bancari in ...... di cui quattro a Reggio, sei a Bibbiano, tre Vezzano sul Crostolo, nove a Montecchioe uno a Cutro, quattro terreni per un totale di quasi cinque ettari, dei quali uno a Perugia, uno a ...

'Ndrangheta in Emilia, confisca definitiva per i beni di una famiglia ... CN24TV

'Ndrangheta in Emilia, confiscati beni per 13 milioni ai cutresi legati ai Grande Aracri Gazzetta del Sud

'Ndrangheta: confiscati beni per 13 milioni fra Calabria, Emilia e ... La Nuova Calabria

Ndrangheta mafia confische oggi 13 milioni in tutta Italia Tag24