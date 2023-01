NBA | i risultati della notte 25 Gennaio | i Clippers si aggiudicano il ‘derby’ di Los Angeles | vittorie anche per Pacers e Suns Cavaliers e Pelicans ko

Leggi su oasport

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Altra grandeper la NBA, con sette partite andate in scena per la regular season 2022-2023. Non mancano, come sempre, le grandi giocate ed emozioni: scopriamo quindi insieme quanto accaduto oltreoceano, riepilogando punteggi e migliori marcatori delle sfide disputate nella Lega cestistica più famosa al mondo. Vittoria casalinga per gli Indianasui Chicago Bulls per 116-110. Gli ospiti incominciano decisamente meglio (21-33), toccandoil +20 nel secondo quarto (41-60) e chiudendo sopra di ben sedici lunghezze il primo tempo (46-62). Nella ripresa Indiana esce meglio dagli spogliatoi, colmando il gap ed accorciando fino al -7 alla terza sirena (80-87). Nel parziale conclusivo i padroni di casa completano l’opera di sorpasso mettendo la testa avanti, con i Bulls che cedono alla distanza per 116-110. 26 punti ciascuno ...