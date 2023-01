NBA | aggiornamento Lakers | quando ritorna Anthony Davis

Leggi su sportnews.eu

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) NBA, arrivano notizie molto importanti per quanto riguarda un big del basket americano: ecco l’suitanto atteso che riguarda. PER NON PERDERTI NESSUNSEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM In attesa dell’All-Star Game NBA in programma il prossimo 19 febbraio, dove le franchigie Ovest ed est si affrontano in una parata di stelle (LeBron Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.