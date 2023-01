Nave russa Gorshkov | a bordo i Zircon | i primi missili ipersonici al mondo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Il ministero della Difesa russo ha pubblicato il video che ritrae l’equipaggio dellamilitare Admiral, con a, ial. In merito al filmato propagandistico di Mosca, l’esperto militare sostiene: “L’esercito e la marina russi sono pronti a respingere qualsiasi attacco della Nato, non solo a terra, ma anche dal mare“. Il video della, all’interno i: “Questaè un deterrente per gli Stati Uniti“ Lunga 130 metri, l’imbarcazione conta 200 membri ae nel 2019 ha fatto il giro degli oceani percorrendo 35mila miglia nautiche. “Questa ...