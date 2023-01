Nations League | sarà Spagna-Italia in semifinale

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) –lal'avversaria dell'indi: appuntamento per il 15 giugno a Enschede, alle 20.45. A Nyon è andato in scena il sorteggio della Final Four che si giocherà a giugno in Olanda e l'altra sfida per un posto nell'ultimo atto vedrà di fronte proprio la nazionale di casa, con Koeman nuovo ct al posto di Van Gaal, e la Croazia reduce dal terzo posto in Qatar: appuntamento a Rotterdam per il 14 giugno, alle 20.45. Le due finali si giocheranno invece il 18 giugno: quella per il terzo posto a Enschede alle 15 e quella per il titolo alle 20.45 a Rotterdam.Quello frail 40esimo confronto: fin qui 11 successi azzurri, 16 pareggi e 12 vittorie delle Furie ...

Per il ct Roberto Mancini sarà una semifinale disenza Gianluca Vialli e Sinisa Mihajlovic , i suoi fratelli diversi. A Nyon, si sono tenuti i sorteggi della Final Four della2022/23 che si disputerà dal 14 al 18 giugno ...NYON (SVIZZERA) - A Nyon è andato in scena il sorteggio della Final Four diche si giocherà a giugno in Olanda : sarà la Spagna l'avversaria dell' Italia in semifinale. Gli azzurri di Mancini sfideranno le 'furie rosse' il prossimo 15 giugno a Enschede per ...

