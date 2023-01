Nations League | l’Italia trova la Spagna | il tabellone

(Di mercoledì 25 gennaio 2023)2023 – Si è svolto questa mattina, a Nyon (in Svizzera), il sorteggio delle Finals della UEFA2023. Un sorteggio che ha visto protagonista anche, assente dai Mondiali che si sono disputati in Qatar, ma che a sorpresa è riuscita ad avere la meglio nel suo girone diL'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Oggi a Nyon sono in programma i sorteggi per gli accoppiamenti delle semifinali di2022/23 che si giocheranno a giugno. Le quattro squadre da sorteggiare sono Olanda, Spagna, Croazia e Italia: le vincitrici dei quattro gironi di Lega A. Dopo l'edizione del 2021, per ...Italia, oggi si conoscerà il destino degli azzurri. Si svolge alle 11 a Nyon il sorteggio della Final Four di: assieme all'Italia sono qualificate Olanda, Croazia e ...

Sorteggiate le Final Four: gli azzurri sfideranno gli iberici per un posto in finale A Nyon sono stati sorteggiati gli accoppiamenti delle semifinali delle Final Four di Nations League. L'Italia sfide ...