Nations League | le Final Four | il sorteggio dell’Italia LIVE

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) E’ arrivato il momento deldi, la competizione è arrivata ormai nella fasee. Sono quattro le squadre ancora in corsa: Italia, Olanda, Croazia e Spagna. La fase a gironi è stata spettacolare e ha regalato la qualificazione di quattro squadre, vincitrici dei rispettivi Gruppi della Lega A. Previste quattro partite: le due semii, lae per il terzo posto e laissina. Ad ospitare lasarà l’Olanda. La fasee della UEFA2022/2023 si disputerà tra il 14 ed il 18 giugno 2023. La prima edizione 2018-19 è stata conquistata dal Portogallo, l’ultima alla Francia. Di seguito il tabellone ...

La Nazionale di Roberto Mancini affronterà in semifinale una fra Olanda, Croazia e ...Ha offerto al Portogallo il suo primo titolo importante con l'incoronazione di campione d'Europa nel 2016 in Francia, poi ha vinto la2019 in casa. .

Nations League 2023, il sorteggio delle finali in diretta live Sky Sport

Nations League, oggi il sorteggio per l'Italia CalcioNapoli24

Nations League, alle 11 il sorteggio della fase finale - Sportmediaset Sport Mediaset

Nations League, oggi il sorteggio delle finali 2023: dove vedere l''evento Calcio e Finanza

Sorteggio Finals di UEFA Nations League: Croazia, Italia, Paesi Bassi e Spagna UEFA.com

A Nyon è il giorno del sorteggio delle finali di Nations League, in programma dal 14 al 18 giugno a Rotterdam ed Enschede. Nell'urna, oltre all'Italia di Roberto Mancini, ci saranno Spagna, Olanda e ...(ANSA) - VARSAVIA, 24 GEN - L'ex Ct del Portogallo Fernando Santos è stato nominato alla guida della nazionale polacca, durante una cerimonia ufficiale a Varsavia. "Da oggi ...