Nations League | il sorteggio delle Final Four LIVE

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Oggi a Nyon sono in programma i sorteggi per gli accoppiamentisemii di2022/23 che si giocheranno a giugno. Le quattro...

Oggi a Nyon sono in programma i sorteggi per gli accoppiamenti delle semifinali di2022/23 che si giocheranno a giugno. Le quattro squadre da sorteggiare sono Olanda, Spagna, Croazia e Italia: le vincitrici dei quattro gironi di Lega A. Dopo l'edizione del 2021, per ...Italia, oggi si conoscerà il destino degli azzurri. Si svolge alle 11 a Nyon il sorteggio della Final Four di: assieme all'Italia sono qualificate Olanda, Croazia e ...

Le Final Four della Nations League si avvicinano, e oggi alle 11 si terranno i sorteggi e si scoprirà chi affronterà l'Italia. L'avversaria degli Azzurri sarà una tra Spagna, Olanda e Croazia, ...