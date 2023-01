“Napoli | Zaniolo e Ibrahimovic | Dobbiamo Stare Zitti e Lavorare”

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) ROMA – Un incubo senza fine per il Milan: dopo il doppio 2-2 contro Roma e Lecce, l’eliminazione agli ottavi di Coppa Italia contro il Torino e la sconfitta nella finale di Supercoppa italiana a Riyad contro l’Inter (3-0), i rossoneri hanno subito un’altra dolorosa sconfitta nell’ultimo match del girone d’andata del campionato di Serie A contro la Lazio, perdendo 4-0. Al giro di boa il Diavolo chiude con 38 punti, a -12 dalcapolista e a una sola lunghezza di distanza dal terzetto formato proprio da Lazio, Inter e Roma. “tornare velocemente a Milanello ae abene, non stiamo giocando secondo le nostre possibilità”. Così Stefano Pioli ai microfoni di Dazn ha commentato la disfatta contro i biancocelesti di Sarri: “In questo momento sono tante le cose che non funzionano, aspetto mentale ...