(Di mercoledì 25 gennaio 2023) 73 gol dal 1987 al 1993, uno Scudetto, una Supercoppa italiana, una Coppa Uefa. Bacheca piena per Antonio Careca , storico centravanti del, alleato d'attacco di Maradona , coppia dei sogni ...

E chi lo prende più questoche alla fine del girone di andata ha un vantaggio in doppia cifra su tutte le inseguitrici che giocano al più classico dei "chapa no" detto in milaneseche proprio Milano fa flop su ...Proprio questo, guidato da Spalletti, potrebbe tornare a vincere dopo lo scudetto del 1990 , quello conquistato anche grazie alle prodezze di ...

Napoli, visto chi c'è Visita a sorpresa a Castel Volturno Corriere dello Sport

Napoli, il miglior Stewart visto in Italia nella vittoria contro Sassari ... Basket Magazine

È un Napoli mai visto. Tutto facile nel derby e fa 50 al giro di boa ilGiornale.it

Sciopero benzinai, prezzi alle stelle e lunghe code ai distributori di Napoli ilmattino.it

Napoli, visto Ounahi Solo Messi ha più dribbling di lui in Ligue 1 Corriere dello Sport

I militari continuano le indagini per risalire ai fornitori probabilmente di Napoli dove il ragazzo va spesso. I carabinieri cercano di arrivare anche al giro di clienti visto che è stato notato un ...Piacevole incontro al Konami Training Center: Spalletti e i calciatori hanno incontrato una vecchia gloria del club azzurro ...