Napoli | tutti i numeri di un girone di andata da record - Sport - Calcio - quotidiano net

Gli azzurri chiudono a 50 punti, con 12 lunghezze di vantaggio sul Milan secondo: un margine mai raggiunto ...

Napoli nella storia, +12 è record! A Castel Volturno festeggiano tutti ma nessuno vuole dirlo ad alta voce CalcioNapoli24

Lo sanno tutti perché Sirigu è andato via, ma nessuno lo ammette AreaNapoli.it

Napoli, tutte le cifre di un girone da record: nessuno ha mai chiuso l’andata a +12 La Gazzetta dello Sport

L'unica parata che tutti i tifosi del Napoli ricordano di Gollini Tutto Napoli

Galderisi: "Che gran lavoro di Spalletti! Quando entra Simeone si sente più forte di tutti" Tutto Napoli

Le imprese del Napoli di quest'anno in Italia e in Europa sono sotto gli occhi di tutti. L'Arsenal ha chiuso il girone d'andata in Premier con 50 punti (proprio come il Napoli), 45 gol fatti e 16 subi ...