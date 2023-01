Napoli | tavolo sul verde urbano | i pini domestici di Posillipo non saranno reimpiantati

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Si è riunito oggi iltecnico per la riqualificazione delsul territorio del Comune di. Il, si legge in una nota del Comune, “nasce dalla forte convinzione dell’Amministrazione che nello sviluppo dei programmi inerenti il, sia necessario e fruttuoso coinvolgere tutti i soggetti istituzionali, professionali ed accademici interessati alle tematiche inerenti la materia”. Oggi si è discusso della riqualificazione degli assi stradali della collina di, interessati negli ultimi anni dal crollo e dall’abbattimento di numerosi esemplari di pino, con un focus botanico, agronomico, entomologico e paesaggistico incentrato sullo stato attuale deipresenti e sugli attacchi parassitari cui ...

Si è riunito oggi iltecnico per la riqualificazione del verde urbano sul territorio del Comune di. Il, si legge in una nota del Comune, 'nasce dalla forte convinzione dell'Amministrazione che nello sviluppo dei programmi inerenti il verde urbano, sia necessario e fruttuoso ...È quanto raccomandato dalTecnico per la riqualificazione del Verde Urbano sul territorio del Comune di. Si è tenuta oggi la seduta deltecnico, voluto dall'aministrazione ...

Napoli, tavolo sul verde urbano: i pini domestici di Posillipo non ... Il Denaro

Infanzia e adolescenza, Manfredi istituisce tavolo: Paolo Siani coordinatore - Napoli Village - Quotidiano Napoli Village - Quotidiano di informazioni Online

Allerta meteo, alle 17 tavolo di lavoro: Napoli-Cremonese a rischio ... Sportitalia

Melito di Napoli, terrore in trattoria: boss freddato tra i tavoli, clienti in fuga Corriere

Mercato Napoli, sul tavolo uno scambio di portieri con la Fiorentina Calcio in Pillole

Si è riunito oggi il tavolo tecnico per la riqualificazione del verde urbano sul territorio del Comune di Napoli. Il tavolo, si legge in una nota del Comune, “nasce dalla forte convinzione dell’Ammini ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...