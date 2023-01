Napoli-Roma | Kvara in campo dal primo minuto CorSport

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Contro la, l’allenatore del, Luciano Spalletti, è pronto a schierare di nuovodal. L’allenamento di ieri, tra palestra e lavoro individuale in, segue la tabella di marcia del club: un programma di reinserimento graduale in gruppo dopo la sindrome influenzale che ha tenuto fermo ai box il talento georgiano del. Il Corriere dello Sport scrive: “Tutto come previsto, invece, sul fronte: ieri, alla ripresa degli allenamenti dopo la giornata di riposo concessa da Spalletti, c’era anche lui. Di corsa verso la”. “Con i giallorossi di Mourinho si rivedrà anchetskhelia. Dal: dopo aver saltato la trasferta di Salerno per un ...