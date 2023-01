Napoli-Roma designato Orsato | quarto uomo Rapuano | Scatta il campanello d’allarme

(Di mercoledì 25 gennaio 2023)dirigerà. Le designazioni di Rocchi fannore l’allarme rosso per la squadra partenopea. Il big match della 20esima giornata di Serie A tra, in programma domenica sera allo stadio Maradona, sarà diretto dall’arbitro Danieledi Schio. Gli assistenti saranno Tegoni e Baccini, mentre al Var ci sarà Di Paolo assistito da Maggioni. Ilsarà, reduce dai disastri arbitrali di Inter-Empoli. Il, che inaugura il girone di ritorno, potrà contare sul supporto della piazza, con lo stadio di Fuorigrotta già prossimo al sold out. Tuttavia, c’è una notizia preoccupante per i ...

Far west sull'A1, tafferugli tra ultras di: le foto Gli scontri sono avvenuti nell'area di servizio Badia al Pino, vicino ...

Il sogno Coppa Italia del Napoli Primavera di Nicolo Frustalupi finisce ai Quarti di finale: gli azzurrini sono stati battuti per 2-1 oggi dalla Roma al Tre Fontane nella Capitale, una sconfitta ...A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Ciccio Marolda, giornalista: "Non mi sarei mai aspettato un doppio stop di Inter e Milan in questo turno. La Lazio ha giocato la ...