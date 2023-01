Il primo capitolo del campionato dopo il giro di boa mette ildi fronte alladavanti al pubblico del Diego Armando Maradona, con il big match che è in programma per domenica sera alle 20."Lo scudetto delsarebbe come quello mio alla". A dirlo è Fabio Capello , allenatore dei giallorossi nel 2001, anno storico per la Capitale. Capello, intervenuto a Kiss Kiss, avanza questo ...

Di Biagio: "La Roma ha una caratteristica che può far male al Napoli ma la differenza la può fare solo un maestro" CalcioNapoli24

Napoli-Roma, biglietti gratis per il Maradona con i fan token: 1200 richieste in un giorno La Gazzetta dello Sport

Napoli, Kvaratskhelia in gruppo: il georgiano punta la Roma - Sportmediaset Sport Mediaset

Coppa Italia Primavera, Roma-Napoli 2-1: i giallorossi volano in semifinale ForzaRoma.info

Chanel Totti canta in napoletano, la cosa fa impazzire tanti tifosi azzurri Fa piacere che anche una come lei, nata e cresciuta a Roma che è molto lontana a ... lei aveva affermato di parteggiare per ...aveva già sostenuto le visite mediche con i Toffees, ma con un sorpasso dell’ultimo minuto ha firmato per la squadra di Conte. Precedenti Napoli-Roma, i numeri del match che andrà in scena domenica al ...