Napoli | mai nessuno nella storia della Serie A | il distacco è da record

... compatta, perfetta nei movimenti e nei tempi, lascia i rossoneri a - 12 dalalla fine del ... è bravo a coordinare le operazioni senzafar correre rischi alla difesa. (42' st Marcos Antonio, ...E' fuga per la vittoria. Ilsogna in grande e dopo la vittoria di Salerno si è accomodato sul divano per vedere cosa ... Ed è un distacco storico per la Serie A, visto cheda quando esiste il ...

È un Napoli mai visto. Tutto facile nel derby e fa 50 al giro di boa ilGiornale.it

Napoli schiacciasassi: mai così nel girone d'andata Ottopagine

Napoli a 50 punti: mai così tanti nel girone d'andata per gli azzurri ilmattino.it

Serie A - Nella storia mai nessuno come il Napoli - 100x100 Napoli 100x100 Napoli

“Fake news, il Napoli non ci ha mai pensato!” Sport Napoli News

Giunge al termine anche la 19esima giornata di Serie A e con essa il girone d'andata. Milan e Inter perdono con Lazio ed Empoli, il Napoli scappa via.Paolo Taveggia, dirigente sportivo, A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, si è espresso così sul Milan di Sacchi: "Devo dire che è ...