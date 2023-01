Napoli | i bookmaker quasi azzerano la quota azzurra per la lotta scudetto

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) La caduta del Milan in casa della Lazio ha portato ilad avere 12 punti di vantaggio sulla seconda. La squadrasembra ormai sempre più padrona del suo destino e losembra davvero a portata di mano. La squadra di Spalletti è favorita non solo dal vantaggio ma anche dei bookmeker. Loagli azzurri è ora offerto a 1,12 da Planetwin365 e William Hill, unapraticamente simbolica (giocando 10 euro se ne vincerebbero solo 11,20) e con la squadra di Pioli lontanissima a 13, adesso terza alle spalle dell’Inter, data a 12. Spalletti e i suoi prendono il largo anche nelle scommesse sul miglior attacco del campionato: con 46 gol già all’attivo, il traguardo in questo caso vale 1,24, con l’Atalanta seconda a 4,50. Il, inoltre potrebbe primeggiare anche ...

... i principalisono tutti d'accordo nel considerare gli azzurri come la squadra da battere. Le inseguitrici non tengono il passo e ilnon perde punti per strada, macinando vittorie ...Dodici punti di vantaggio e un titolo che ora sembra solo una formalità. Anche ichiudono virtualmente il campionato dopo il crollo del Milan all'Olimpico , con ilormai in piena fuga . Lo scudetto agli azzurri è ora offerto a 1,12 da Planetwin365 e William Hill , ...

Napoli: i bookmaker quasi azzerano la quota azzurra per la lotta ... IlNapolista

Scudetto al Napoli, per i bookmakers è fatta: la quota è simbolica Cronache della Campania

Inter-Napoli a tinte nerazzurre: i bookmaker dicono '1', il blitz di ... Calciomercato.com

Un altro campionato dopo il Mondiale Non per i bookmaker: Napoli ancora favorito NapoliToday

Scommesse: con la penalizzazione di 15 punti quasi raddoppia la ... AGIMEG

ROMA - Dietro allo straordinario Napoli di Luciano Spalletti, primo con dodici punti di vantaggio al termine del girone di andata, è aperta la ...Dodici punti di vantaggio e un titolo che ora sembra solo una formalità. Anche i bookmaker chiudono virtualmente il campionato dopo il crollo del Milan all'Olimpico, con il Napoli ormai ...