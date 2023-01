Napoli | c’è l’opzione di rinnovo con Sirigu

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) I partenopei possono vantaredifino al 2024 con Salvatore. Il calciatore è vicino alla Fiorentina Salvatoresi avvicina a passi da gigante al vestirsi di viola. Il portiere attualmente è il secondo del, ma sembra possa andar via per far spazio a Gollini. La trattativa sarebbe già definita, con L'articolo

...E LA RISTORAZIONE IN ITALIA In Italia Gian Andrea Squadrilli è stato uno dei primi ad utilizzare il concetto di 'food porn' americano ma con la qualità dei prodotti italiani partendo danel ...Due ospiti speciali per la Roma Primavera . Sugli spalti del Tre Fontane, ad assistere al match di Coppa Italia tra la formazione di Federico Guidi e il, c'è José Mourinho . Lo Special One non è nuovo a queste apparizioni che confermano la sua grande attenzione nei confronti delle vicende legate al settore giovanile giallorosso. Due settimane ...

Da Napoli a Cuneo per lavorare come collaboratore scolastico, la storia di Giuseppe: “Ho lasciato la mia compagna e mia figlia di 4 anni. Ma non mi lamento, c’è chi un lavoro non ce l’ha” Orizzonte Scuola

Napoli, Kvaratskhelia e Demme saltano la Cremonese: il motivo Corriere dello Sport

Napoli eliminato: vantaggio o scricchiolio Due sconfitte in 4 partite ... Calciomercato.com

Chiariello: “Caso Osimhen, il Napoli rischia al massimo una multa. Vi spiego” – VIDEO napolipiu.com