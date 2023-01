Napoli | buone notizie da Castel Volturno | Kvaratskhelia in gruppo | c’è la visita di Careca

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDue sono lepiù importanti che giungono da, dove ilsi è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. La prima riguarda il recupero di Khvicha. L’attaccante georgiano ha, infatti, svolto quasi tutta la seduta con ildopo il lavoro individuale effettuato nella giornata di ieri ed il potenziamento in palestra. Confermate, quindi, le anticipazioni emerse nelle ultime ore sul pieno recupero di Kvara in vista di-Roma. Stamani la squadra ha iniziato la sessione con attivazione e torello. Successivamente ilha svolto lavoro tecnico a gruppi, sviluppi di gioco offensivo e partita a campo ridotto. La seconda notizia riguarda la gradita ...

Luciano Spalletti sorride . L'allenatore delritrova Khvicha Kvaratskhelia . Il talento georgiano è tornato ad allenarsi in gruppo dopo l'...notizie a pochi giorni dalla sfida di campionato ...notizie per Spalletti che contro la Roma riavrà Kvaratskhelia. Il georgiano ha svolto quasi tutta la seduta in gruppo, sotto gli occhi di un ospite speciale: il brasiliano Careca, protagonista ...

Napoli, buone notizie per Kvaratskhelia | Serie A | Calciomercato.com Calciomercato.com

Buone notizie per il Napoli, riecco Kvaratskhelia: contro la Roma ci ... numero-diez.com

Napoli, il report odierno: ci sono buone notizie alla ripresa degli ... GonfiaLaRete

Venerato: “Il Napoli di Maradona vinceva, ma le partite erano noiose ... 100x100 Napoli

Calciomercato Napoli, da Venerato non arrivano buone notizie | Top ... Sportevai.it

Il Napoli si prepara al big match in programma domenica contro la Roma, galvanizzata dagli ultimi risultati. Intanto è arrivato un annuncio.Quanto all’Inter, con noi non è stata la migliore Inter ma davanti ha trovato un Empoli importante ... Magari non è stata continua come il Napoli".