Nairo Quintana | la lettera ai suoi tifosi e non solo | il colombiano non si ritira

Leggi su blogciclismo

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Non è sicuramente il miglior momento della carriera di. Dopo la squalifica dal Tour de France per la positività al Tramadol – che, ricordiamo, non è sostanza dopante ma vietata in quanto ritenuta pericolosa per la salute dei corridori – ilnon ha trovato pace, rescindendo con L'articolo proviene da Blog Ciclismo.