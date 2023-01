MotoGP | il team Prima Pramac svela le nuove Ducati di Zarco e Martin

Proseguono le presentazioni ufficiali in vista della stagione 2023 della. Dopo ilFactory Ducati , questa volta è stato il turno delPrima Pramac , che direttamente dagli studi Sky ha tolto i veli alle Ducati Desmosedici che verranno portate in pista dall'...Terza stagione consecutiva nello stesso(prima volta in carriera) per Jorge Martin che parte per il 2023 con l'intenzione di riscattare un'annata 2022 non certo positiva (terminata con quattro podi all'attivo) viste le difficoltà con ...

Jorge Martin e Johann Zarco hanno tolto i veli alle nuova Ducati Desmosedici GP23 che porteranno in pista per la stagione 2023 della MotoGP, con i colori del Team Prima Pramac. Il Team italiano, ...