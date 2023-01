Moto E13 è ufficiale | prezzo economico | autonomia interessante

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Nella giornata trascorsarola, oltre ai nuovi quattro device appartenenti alla gammaG 2023, ha presentato anche il nuovoE13. Parliamo di un telefono con sistema Android appartenente alla fascia bassa della casa alata e molto: infatti, il suonon supera i 100 euro. Certo, un dispositivo del genere non può offrire specifiche tecniche eclatanti, ma la suaè il vero punto di forza. A questo punto, andiamo a vedere insieme quali sono le altre specifiche tecniche complete di questo telefono. Il nuovorolaE13 sfoggia un design abbastanza piacevole da vedere e, frontalmente, presenta un display IPS LCD piatto da 6,5 pollici dotato di risoluzione HD+ (720 x 1600 pixel) con frequenza di aggiornamento a 60Hz ...

Ascolta questo articolo Nelle scorse ore, dopo una ricca sequenza di indiscrezioni in merito, Motorola ha presentato, oltre allo smartphone low cost, anche un poker di smartphone della serie G, tra cui ilG73 (299,90 euro in arrivo ' nelle prossime settimane ') e ilG53 (stesso periodo, a 249,90 euro). Partendo dal modello più ...Ascolta questo articolo La giornata di Motorola , brand del gruppo Lenovo, si è aperta con l'annuncio di uno smartphone di fascia bassa , rappresentato dal, che esordisce sul mercato europeo al prezzo di 119,99 euro nelle colorazioni Creamy White , Cosmic Black , e Aurora Green .misura 164,19×74,95×8,47 mm per 179,5 grammi ...

Motorola ha annunciato il Moto E13, un'opzione più economica dei nuovi Moto G13, Moto G23, Moto G53 e Moto G73. Il Moto E13 presenta lo stesso chipset del Moto E32, oltre a una batteria da 5.000 mAh e ...Motorola è pronta a portare in Europa due nuovi smartphone low cost, il Moto G13 e il Moto E13, che completeranno la fascia bassa della sua gamma.