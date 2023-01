Moratti chiama Remuzzi e il professore | “Ci fa molto piacere”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Bergamo. Un invito, quello di Letizia, a Giuseppe, direttore dell’Istituto Mario Negri, per la gestione della sanità in Lombardia che non è certo passato inosservato. Così: “Delle tante sfide che dovrò raccogliere come nuovo presidente di questa Regione, quella che a me sta più a cuore è la salute dei cittadini”. Secondo l’ex vicepresidente della Regione “è necessario un rinnovamento profondo del sistema di welfare” e contestualmente “un rilancio dei grandi ospedali pubblici, che devono tornare a competere con i migliori d’Europa”. Per “realizzare davvero tutto questo si deve attingere alle conoscenze e alle esperienze concrete di chi negli anni ha approfondito questi temi”. “Un esempio su tutti, l’Istituto “Mario Negri” che ha un Dipartimento di politiche della salute e un Centro studi dedicato di valore ...