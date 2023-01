Monza | 15enne spintonato sul binario per una rapina Salvo per miracolo dopo l’urto con un treno

Leggi su open.online

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Un ragazzo di 15 anni è ricoverato in ospedale,essere stato spinto contro unin movimento da un gruppo di coetanei che volevarlo. L’episodio è avvenuto questo pomeriggio alla stazione di Seregno, in provincia die Brianza. In base a quanto emerso dai filmati delle telecamere della stazione, il giovane stava aspettando ilin compagnia di un amico quando è stato aggredito da un gruppo di suoi coetanei. Quando ilsi è rifiutato di dare loro la sua felpa, uno degli aggressori lo avrebbe spinto, facendolo cadere nello spazio tra ile le ruote del. Secondo le immagini visionate dai carabinieri, ilavrebbe urtato con lo zaino contro il convoglio in movimento, per poi essere ...