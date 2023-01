Moneta da 2 euro rara | questa vale 3 500 euro | come riconoscerla

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Unamolto preziosa. Ma fate attenzione al mondo del collezionismo: servono grandi competenze per non farsi fregare. All’inizio, nel passaggio dalla lira all’, la si confondeva con le mitiche 500 lire. Oggi lada 2è una delle più diffuse. Uno degli 8 tagli delle monete inin vendita su Ebay è diversa dalle altre. Euna fortuna! Ecco. Unada duemoltoin vendita – ilovetradingSi tratta di unabimetallica. L’interno è realizzato in nichel e rivestito con una lega di nichel-ottone (75% Cu, 20% Zn, 5% Ni), l’esterno è ...