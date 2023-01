Modena | la storia della prof accusata di aver adescato gli studenti minorenni con un video hot

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Unaessoressa dell’istituto Fermo Cosmi didiglicon atteggiamenti ammiccanti in classe. La procura ha iscritto la donna nel registro degli indagati. La vicenda la racconta oggi il Resto del Carlino. Ad immortalarla è stato anche un filmato, che sembra sia stato girato da uno degli. È stato già sequestrato. La dirigenza scolastica ha chiamato la polizia, mentre la docente ha ricevuto una sospensione. I contenuti del filmato, secondo chi lo ha visto, sarebbero espliciti. La preside Veronica Tommasello non ha rilasciato dichiarazioni ai giornali. Anche il Provveditorato agli Studi ha aperto un’inchiesta. Secondo il racconto laavrebbe avuto atteggiamenti di chiaro sfondo sessuale. Mentre gli ...

Una professoressa dell' istituto Fermo Cosmi di Modena è accusata di aver adescato gli studenti con atteggiamenti ammiccanti in classe. La procura ha iscritto la donna nel registro degli indagati. La vicenda la racconta oggi il Resto del Carlino.

