Milano | TicketOne | ' condannata in appello fondatrice Zed | riconosciuta diffamazione'

(Di mercoledì 25 gennaio 2023), 25 gen. (Adnkronos) - La Corte d'diha condannato ladi Zed, Valeria Arzenton, al risarcimento dei danni non patrimoniali nella misura pari a 35mila euro oltre al pagamento delle spese processuali sostenute da. Lo annuncia la stessa, che in una nota spiega di accogliere "con grande soddisfazione la sentenza del 24 gennaio 2023 che ha riconosciuto la valenza diffamatoria delle dichiarazioni rese da Valeria Arzenton". L'imprenditrice, si legge nella nota, aveva accusatodi tentativi corruttivi, nonché di essere stata vittima di tentativi di estorsione, ritorsioni e boicottaggi, ma secondo il giudizio della Corte, il comportamento diffamatorio tenuto dalla Arzenton non incontrava alcuna possibile ...

(Di mercoledì 25 gennaio 2023), 25 gen. (Adnkronos) - La Corte d'Appello del Tribunale di Milano ha condannato la fondatrice di Zed, Valeria Arzenton, al risarcimento dei danni non patrimoniali - quantificati in 35mila euro - e al risarcimento delle spese processuali per diffamazione nei confronti di TicketOne.

