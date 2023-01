Milano | i tagli e gli aumenti di prezzo dei biglietti del trasporto pubblico non sono la soluzione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Le risposte che il Comune dista dando per superare le difficoltà delmilanese, di Atm in particolare,in controtendenza rispetto a quelle di molte città europee.tariffari eai servizi di superficie (del 3% da febbraio). Imminentianche alle linee metropolitane. Questi interventi non fermeranno la perdita di passeggeri (20-30%) anzi, con minori frequenze il fenomeno si accentuerà favorendo un maggiore uso dell’auto. Iannunciatiapostrofati dal Comune e dal management di Atm come una spending review. La spending review vera, invece, dovrebbe farla l’elefantiaco apparato aziendale dell’Atm per ridurre i costi operativi e i consumi di energia. Il periodo coincide, secondo ...