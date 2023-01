Milano-Casalmaggiore in tv oggi | orario e diretta streaming quarti Coppa Italia femminile 2023 volley

Leggi su sportface

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Tutto pronto per Vero-Trasportipesanti, partita deidi finale dellaA1di. Le ragazze di Marco Gaspari, dopo la dolorosa sconfitta al tie-break contro Bergamo, vogliono tornare al successo davanti al proprio pubblico per volare in semifinale. Non sarà però facile superare la formazione di Andrea Pistola, in grande crescita e a caccia del colpaccio per rimanere in corsa per il titolo. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria e accederà alla Final Four? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 25 gennaio all’Arena di Monza. Di seguito, le informazioni per seguire inla partita ...