Milan | Scaroni si gioca una carta a sorpresa sullo stadio

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) E’ un momento negativo in casa, la squadra di Stefano Pioli è reduce da un rendimento da dimenticare in campo. La stagione rischia di regalare poche soddisfazioni, la squadra è stata eliminata dalla Coppa Italia, in campionato è crollata a 12 punti dalla capolista Napoli e anche il quarto posto è a rischio, infine la debacle in Supercoppa contro l’Inter. Un altro argomento caldo sul club rossonero è quello che riguarda lo, le ultime indicazioni sono arrivate dal presidente, a margine di un evento sulla presentazione di un libro sul. Leggi anche CASSANO SU THEO HERNANDEZirriconoscibile: i 'sospetti' di Cassano su Theo Hernandez VIDEO “Stiamo portando avanti tre progetti in parallelo. Uno è quello di ...

Buone notizie in casa. Il presidente dei rossoneri, Paolo, ha comunicato che 'Mike Maignan torna per la Champions League ' a margine della presentazione di un libro sul club rossonero nella sala Aldo Moro ..."Ho una buona notizia. Il portiere Maignan torna per la Champions League": così il presidente delPaoloa margine della presentazione di un libro sul club rossonero nella sala Aldo Moro di Montecitorio. La partita con il Tottenham per gli ottavi di andata di Champions League è ...

