Milan-Sassuolo | arbitrerà Giua Ecco chi ci sarà al VAR | Serie A News

L'anticipo dell'ora di pranzo di domenica,sarà diretto da Giua di Olbia mentre per Cremonese - Iter (sabato 28/1 ore 18) è stato designato Mariani di Aprilia. Juventus - Monza sarà ...Preoccupano in casale condizioni di Tomori: c'è lesione al muscolo rotatore dell'anca sinistra e dovrà saltare ilPiove sul bagnato in Casadopo la pesante scoppola rimediata contro la Lazio. Come appreso dalla nostra redazione infatti, gli esami a cui si è sottoposto Fikayo Tomori hanno ...

Lazio-Milan, rivivi la MOVIOLA: giallo a Bennacer, salta il Sassuolo. Rigore su Pedro ok | Serie A | Calciomercato.com Calciomercato.com

Giudice Sportivo: ufficiale la squalifica di Bennacer per Milan-Sassuolo Milan News

Serie A: Orsato arbitrerà Napoli-Roma, Milan-Sassuolo a Giua - Lombardia Agenzia ANSA

Dopo il tracollo dell'Olimpico, per il Milan c'è il Sassuolo: Pioli spera nel recupero di Theo TUTTO mercato WEB

Milan-Sassuolo: quasi sold out i biglietti per San Siro, come acquistarli Corriere dello Sport

Le ultime news sui calciatori del Milan che sono usciti acciaccati dal match di questa sera contro la Lazio, terminato con una sonora sconfitta. Il Milan ha vissuto un’altra serata da incubo… Leggi ...Preoccupano in casa Milan le condizioni di Tomori: c’è lesione al muscolo rotatore dell’anca sinistra e dovrà saltare il Sassuolo Piove sul bagnato in Casa Milan dopo la pesante scoppola rimediata ...