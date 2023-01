(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Paolo Scaroni, presidente del, non ha nascosto l'apprezzamento per Nicolò: "È un buon giocatore"....

L'Inter ha alzato un trofeo schiantando ile ha superato un complicatissimo girone di ... Una pessimae per questo verrà messa in atto. La Juventus, penalizzata di 15 punti, sarebbe comunque ...A pesare maggiormente sulle prestazioni delsembra però essere il pesante calo mentale (messo ... dall'altra ha tolto l'di turnazione in mezzo al campo) e di Lukaku (che se continua così ...

Milan, l'idea su Zaniolo | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Milan, anche Maldini ha cambiato idea: ora contano i parametri. Tanto c'è il presidente degli Yankees Calciomercato.com

TMW - Nuova idea per la trequarti del Milan. Nel mirino c'è Saint-Maximin del Newcastle TUTTO mercato WEB

Mercato Milan: idea Saint-Maximin per gennaio Blasting News Italia

TOP NEWS Ore 13 - Milan, idea Saint-Maximin. Radu va all'Auxerre, Carboni è del Monza TUTTO mercato WEB

Il Milan non porta a casa un risultato positivo dal 4 gennaio 2023 contro la Salernitana, e dopo i risultati amari ottenuti nelle ultime gare contro Inter ...Il Milan sta provando ad accelerare per questa trattativa puntando sulle contropartite tecniche. Un nome a sorpresa può essere decisivo.