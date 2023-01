Milan | le condizioni di Theo | Calabria e Tomori

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) (Adnkronos) – Oltre ai quattro gol subiti contro la Lazio in campionato, Stefano Pioli deve fare i conti anche con gli infortuni rimediati danel match di Roma. Il primo è stato sostituito nel corso del primo tempo per un fastidio muscolare alla coscia sinistra; il secondo, invece, ha rimediato un duro colpo alla caviglia da Basic in pieno recupero. Sono in programma esami strumentali al più presto al rientro ao. Le attenzioni dello staff medico rossonero sono indirizzate anche aHernandez, assente ieri per un affaticamento muscolare. C’è cauto ottimismo per il recupero del terzino francese in vista del prossimo match contro il Sassuolo, ma sono attesi oggi gli esiti di ulteriori controlli medici. Fantacalcio.it per Adnkronos L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.