Milan | infortunio Tomori | si attende l’esito degli esami

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Ilè in attesa di scoprire le condizioni di Fikayodopo l’nella sfida contro la Lazio Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ilè in attesa di capire l’entità del problema di Fikayo. Il difensore inglese è uscito nel corso del primo tempo di Lazio-per un problema muscolare alla coscia sinistra. Il calciatore si sottoporrà astrumentali nelle prossime per capire quando potrà essere nuovamente a disposizione di Stefano Pioli. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Dalall'Atalanta sono tutte in corsa per i tre posti che valgono la Champions League. Per ... dopo un quarto d'ora Palomino ha lasciato il campo per. Questa mattina l'argentino ha ...Getty Images Quest'anno ha messo a referto solo un assist e ha dovuto combattere con l'... L'exva in scadenza a giugno 2023, ma ha già manifestato la voglia di rimanere ed è disposto a ...

Milan, Calabria KO: infortunio nel finale della gara contro la Lazio Fantacalcio ®

Tomori, infortunio in Lazio-Milan: out al 24' minuto. Le news Sky Sport

MILAN, INFORTUNIO ANCHE PER CALABRIA - Sportmediaset Sport Mediaset

Infortunio Calabria, nelle prossime ore accertamenti per il terzino Milan News

ULTIM’ORA – Milan, infortunio per Tomori: ecco perché è uscito contro la Lazio SOS Fanta

Dopo la sconfitta in Supercoppa contro l'Inter, tutti i tifosi del Milan si aspettavano una grande reazione contro la Lazio, ma purtroppo le cose sono andate molto diversamente: ieri sera ...Tomori, Milan @Image Sport Le cose sono poi andate di male in peggio ... Il difensore inglese ha fallito in entrambe le occasioni ed ora, visto anche l’infortunio ottenuto nella gara contro la Lazio ...