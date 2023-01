Milan | infortunio Tomori | c’è una lesione

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Preoccupano in casale condizioni di: c’èal muscolo rotatore dell’anca sinistra e dovrà saltare il Sassuolo Piove sul bagnato in Casadopo la pesante scoppola rimediata contro la Lazio. Come appreso dalla nostra redazione infatti, gli esami a cui si è sottoposto Fikayohanno evidenziato unaal muscolo rotatore dell’anca sinistra. Il calciatore verrà rivalutato tra una settimana: l’inglese salterà così la gara di domenica contro il Sassuolo. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

