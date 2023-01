Milan | fastidio alla coscia per Tomori | contusione per Calabria

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Iltorna dall’Olimpico di Roma con un’altra pesante sconfitta ma anche con ulteriori problemi dal punto di vista fisico per i suoi calciatori. Chi preoccupa maggiormente è Fikayo, che ha avvertito unmuscolareanteriore sinistra. Per Davidesi tratterebbe invece di unagamba destra. Ulteriori valutazioni verranno portate a termine tra oggi e domani aello. SportFace.

Piove sul bagnato in casa. Fikayo Tomori si è fermato al 24 a causa di unmuscolare alla coscia e ha chiesto il cambio alla panchina di Stefano Pioli. L'allenatore rossonero ha fatto cenno a Simon Kjaer di ...

