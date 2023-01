Mike Tyson | arriva una nuova accusa di stupro contro l’ex pugile

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Una donna nello Stato di New York, che ha chiesto di restare anonima, ha intentato una causa civile, con la gravissimadi. La violenza nei confronti della donna sarebbe avvenuta in una limousine all’inizio degli anni ’90, come attestano documenti del tribunale.di violenza sessuale, sarebbe avvenuta negli anni ’90 La donna, che ha chiesto al tribunale l’anonimato, ha presentato la sua denuncia all’inizio di gennaio ai sensi di una legge temporanea dello Stato di New York che “permette alle vittime di violenza sessuale di chiedere il risarcimento dei danni civili indipendentemente dai termini di prescrizione“.ha trascorso tre ...

