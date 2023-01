(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Il governo Meloni, in palese difficoltà su più fronti - ultimo quello dello sciopero dei benzinai - continua a menare colpi alla cieca e verso gli obiettivi 'sensibili'. Il ministro dell'Interno ...

Il ministro dell'Interno Matteoha puntato nuovamente il dito verso le navi delle Ong che trasportano, in occasione del salvataggio di 69 persone da parte della Geo Barents , a ...Il decreto firmato da Matteoha reso più stringente e controllabile la loro azione, ... "Il decretova abrogato". I vescovi stanno con le Ong

Migranti, Piantedosi: navi ong fanno ripartire gommoni dalla Libia TGCOM

Migranti, Piantedosi attacca ancora le Ong: “Sono loro che fanno ripartire i gommoni dalla Libia” Globalist.it

Geo Barents, il ministro Piantedosi: “Scelta La Spezia per una questione di rotazione dei porti”. Vertice in … Il Secolo XIX

Migranti, Piantedosi: Altri sbarchi a Ravenna Spero proprio di no ... il Resto del Carlino

Migranti, lettera a Piantedosi: serve una conferenza nazionale con ... La Difesa del Popolo

